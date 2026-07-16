Боевые водолазы Нацгвардии уничтожили Су-24М на аэродроме в Крыму (видео)

Спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Такие удары ослабляют боевые возможности врага, нарушают систему обеспечения и заставляют перебрасывать ресурсы в защиту собственного тыла.

Боевые задания на дальностях более 100 километров сегодня выполняют также подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия".

По словам Пивненко, Национальная гвардия системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине.

Второй нанес повторный удар в район топливных баков, что окончательно повлекло за собой уничтожение самолета.

Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М.

Удар нанесли ударные беспилотники "Омеги" в момент, когда Су-24М готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины.

Успешную операцию провели боевые водолазы ЦСП "Омега". По словам командующего НГУ, после выявления актуальной цели было проведено тщательное планирование.

Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму – одна из ключевых авиабаз российских оккупантов, откуда регулярно взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины.

В последние недели украинские силы неоднократно наносили удары по этой авиабазе. В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с истребителями Су-30 на аэродроме "Саки".

А уже 3 июля СБУ повторноатаковала "Саки" – были поражены семь ангаров с авиатехникой, среди которой истребители Су-30СМ, Су-30 и бомбардировщики Су-24.