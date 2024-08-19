Бойові танки, аеророзвідка та полонені: українські бійці показали роботу на Курському напрямку

Бої у Курській області

Сьогодні ми розповідали, як українські бійці Сил спеціальних операцій знищують противника під час операції на території Курської області.

Варто зауважити, що з моменту прориву у Курську область, 6 травня, близько 82 російських населених пунктів були взяті під контроль ЗСУ.

Метою даної операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони. Під час неї українські захисники також успішно знищують російські мости, що унеможливлює відхід російських військових із районів оточення, а також ускладнює їх логістику.

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