Боевые танки, аэроразведка и пленные: украинские бойцы показали работу на Курском направлении

Бои в Курской области

Сегодня мы рассказывали, как украинские бойцы сил специальных операций уничтожают противника во время операции на территории Курской области .

Следует заметить, что с момента прорыва в Курскую область, 6 мая, около 82 российских населенных пунктов были взяты под контроль ВСУ.

Целью данной операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны. Во время нее украинские защитники также успешно уничтожают российские мосты, что делает невозможным уход российских военных из районов окружения, а также усложняет их логистику.

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