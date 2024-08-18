Зеленський розповів про доповідь Сирського: по всіх напрямках - наші молодці
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні доповів про ситуацію на фронті. По всіх напрямках українські військові показують гарний результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад - комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці - ви молодці", - наголосив президент.
За словами Зеленського, за сьогодні є "хороші та потрібні результати у знищенні російської техніки під Торецьком", а основне завдання України нині - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи. Це, як додав президент, стосується і створення "буферної зони" завдяки операції в Курській області.
"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці - все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", - додав він.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, як повідомляв сьогодні Генштаб, українські військові відбили сьогодні потужну російську атаку на Торецьк. Українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкодили майже 70 російських окупантів, більш ніж половину з них - безповоротно.
Торецький та Покровський напрямок залишаються стабільно найбільш гарячими напрямками українського фронту. Водночас українські війська проводять операцію на території ворога - в Курській області. Наразі під контролем ЗСУ місто Суджа та сотні квадратних кілометрів російської території.
Зокрема, сьогодні морпіхи 501 окремого батальйону показали відео з російського села Апанасівка.
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