Бойові за січень: Міноборони зробило важливу заяву про терміни виплат

Коли нарахують виплати

У відомстві повідомили, що станом на 25 лютого фінансовий ресурс для виплат за перший місяць року вже повністю розподілений та переданий на місця.

"Сьогодні, 25 лютого, Міноборони в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам. Виплати почнуться від завтра", - зауважили у Міністерстві оборони.

Очікується, що найближчими днями всі бійці, які мають право на додаткову винагороду у лютому, побачать відповідні нарахування на своїх рахунках.

Деталі фінансування

Як пояснили у міністерстві, спрямування коштів відбулося в межах планового забезпечення армії.

Весь необхідний обсяг фінансування вже перебуває у розпорядженні військових частин, що має виключити затримки з виплатами на центральному рівні.