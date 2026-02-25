Боевые за январь: Минобороны сделало важное заявление о сроках выплат

Украинские военнослужащие начнут получать дополнительные денежные вознаграждения за январь 2026 года уже с завтрашнего дня. Министерство обороны уже перечислило необходимые средства в воинские части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Читайте также: Украина меняет подход к мобилизации: когда могут ввести новые правила
В ведомстве сообщили, что по состоянию на 25 февраля финансовый ресурс для выплат за первый месяц года уже полностью распределен и передан на места.
"Сегодня, 25 февраля, Минобороны в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс военным частям. Выплаты начнутся завтра", - отметили в Министерстве обороны.
Ожидается, что в ближайшие дни все бойцы, которые имеют право на дополнительное вознаграждение в феврале, увидят соответствующие начисления на своих счетах.
Как пояснили в министерстве, направление средств произошло в рамках планового обеспечения армии.
Весь необходимый объем финансирования уже находится в распоряжении воинских частей, что должно исключить задержки с выплатами на центральном уровне.
Напомним, в последнее время в Украине был принят ряд решений по социальной защите военных и их семей. В частности, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующие вопросы работы, отпусков и денежного обеспечения во время военного положения.
Также были введены новые выплаты за вред здоровью для определенных категорий защитников.
Кроме того, правительство расширило перечень льгот, согласно которым семьи пропавших без вести военных теперь также имеют право на получение надлежащего денежного обеспечения.