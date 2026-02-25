Бойові за січень: Міноборони зробило важливу заяву про терміни виплат
Українські військовослужбовці почнуть отримувати додаткові грошові винагороди за січень 2026 року вже з завтрашнього дня. Міністерство оборони вже перерахувало необхідні кошти у військові частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Коли нарахують виплати
У відомстві повідомили, що станом на 25 лютого фінансовий ресурс для виплат за перший місяць року вже повністю розподілений та переданий на місця.
"Сьогодні, 25 лютого, Міноборони в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам. Виплати почнуться від завтра", - зауважили у Міністерстві оборони.
Очікується, що найближчими днями всі бійці, які мають право на додаткову винагороду у лютому, побачать відповідні нарахування на своїх рахунках.
Деталі фінансування
Як пояснили у міністерстві, спрямування коштів відбулося в межах планового забезпечення армії.
Весь необхідний обсяг фінансування вже перебуває у розпорядженні військових частин, що має виключити затримки з виплатами на центральному рівні.
Нові гарантії для військових
Нагадаємо, останнім часом в Україні було ухвалено низку рішень щодо соціального захисту військових та їхніх родин. Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які регулюють питання роботи, відпусток та грошового забезпечення під час воєнного стану.
Також було запроваджено нові виплати за шкоду здоров’ю для певних категорій захисників.
Крім того, уряд розширив перелік пільг, згідно з якими сім’ї зниклих безвісти військових тепер також мають право на отримання належного грошового забезпечення.