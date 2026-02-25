Боевые за январь: Минобороны сделало важное заявление о сроках выплат

Украинские военнослужащие начнут получать дополнительные денежные вознаграждения за январь 2026 года уже с завтрашнего дня. Министерство обороны уже перечислило необходимые средства в воинские части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Когда начислят выплаты

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 25 февраля финансовый ресурс для выплат за первый месяц года уже полностью распределен и передан на места.

"Сегодня, 25 февраля, Минобороны в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс военным частям. Выплаты начнутся завтра", - отметили в Министерстве обороны.

Ожидается, что в ближайшие дни все бойцы, которые имеют право на дополнительное вознаграждение в феврале, увидят соответствующие начисления на своих счетах.

Детали финансирования

Как пояснили в министерстве, направление средств произошло в рамках планового обеспечения армии.

Весь необходимый объем финансирования уже находится в распоряжении воинских частей, что должно исключить задержки с выплатами на центральном уровне.