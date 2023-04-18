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Боїться ЗСУ? Путін все ж відвідав Херсонську область, однак є нюанс

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін все ж відвідав Херсонську область, однак є нюанс - він зробив це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Центр журналістських розслідувань".

Під час свого "візиту" Путін відвідав штаб окупаційних військ "Дніпро", який росіяни облаштували на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

Журналісти проаналізували відео прильоту диктатора до України й запис, на якому видно штаб "Дніпро", що дозволило визначити його локацію. База відпочинку, зі свого боку, розташована на вулиці Набережна, 17, а це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій ЗСУ.

На відео можна побачити блакитні дахи корпусів пансіонату "Азов", пляж й дитячий табір "Буревісник", а на віддаленому плані - три сірі будівлі корпусів "Бригантини". Журналісти відзначили червоним ворота бази, а на другому кадрі - недобудований корпус.

Під час поїздки диктатора не супроводжували ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані голова Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Водночас як пишуть ЗМІ, Путін міг здійснити "візит" на окуповані території Херсонської та Луганської області ще минулого тижня. Кремль намагався приховати цей факт, однак через свою недалекоглядність опублікував відео на якому диктатор самостійно видає власну ж брехню.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські пропагандисти вранці відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, диктатор, в рамках свого так званого "візиту" до окупації, наостанок насолодився злочинами "своїх".

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