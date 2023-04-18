Путін міг побувати в окупованих Херсонській та Луганській областях до Великодня, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін міг нібито здійснити "візит" на окуповані території Херсонської та Луганської області ще минулого тижня. Але це спробували приховати у Кремлі.

Так, сьогодні вранці Кремль опублікував відео нібито візиту Путіна до окупованих Херсонської та Луганської областей. При цьому з його слів на початковому відео випливає, що подорож могла відбутися ще минулого тижня. Але відео практично одразу замінили.

Відео починається з того, що Путін виходить із вертольота, який стоїть із уже заглушеним двигуном. Після цього диктатор доїжджає до Генічеська на Toyota Land Cruiser. Кортеж проїжджає стелу, що стоїть на в'їзді до міста з боку селища Новоолексіївка.

Таким чином, з відео може скластися враження, що Путін прилетів до Генічеська на гелікоптері. Але кадри від'їзду диктатора з міста можуть свідчити про те, що він пересувався вертольотом тільки територією Криму, а Херсонською областю їхав машиною. На кадрах його від'їзду видно готель "Чонгар", розташований прямо на кордоні з Кримом. Над готелем кружляють кілька вертольотів. Після цих кадрів в офіційній хроніці Кремля йдуть кадри, зняті з гелікоптера.

У Генічеську Путіна зустрічає командувач угрупуванням "Дніпро" генерал-полковник Олег Макаревич. Далі диктатор проходить у приміщення з написом "Угруповання військ "Дніпро"". Посилання на це угруповання військ почали з'являтися в публікаціях російських пабліків кілька місяців тому, проте досі нічого не повідомлялося про її командувача.

З повідомлення на сайті Кремля випливає, що Путін також заслухав доповідь командувача ВДВ Михайла Теплинського. Це спростовує заяви так званих воєнкерів про те, що Теплинського було знято з посади в січні, а його місце зайняв Макаревич. На опублікованому відео Путін просить Теплинського особисто доповісти йому про ситуацію на фронті.

Після цього йдуть кадри з кімнати з кахельними стінами, де Путін вручив військовим копію ікони, яка належала "одному з найуспішніших міністрів оборони російської армії у ХІХ столітті". Імовірно, йдеться про графа Дмитра Мілютіна.

При врученні ікони Путін каже: "Зараз ось Великдень буде, так?" Ці слова дозволяють зробити висновок, що зустріч проходила до 16 квітня. При цьому у відео, опублікованому на сайті Кремля, слово "буде" вирізане. Воно також зникло і з відео в телеграм-каналі прес-служби диктатора.

Після Геніческа Путін виявляється, як повідомляється, у Луганській області. На цих відео він одягнений в інший одяг (чорна водолазка замість сорочки із краваткою). Тут він зустрічається з генерал-полковником Олександром Лапіним у приміщенні з написом "Угруповання військ (сил) "Схід" Військ національної гвардії РФ". Ця зустріч підтвердила повідомлення про те, що Лапіна повернули на фронт у квітні.

Зустріч Путіна з Лапіним також може свідчити про посилення позицій Міноборони та послаблення позицій засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова. Саме вони наполягали на знятті Лапіна з посади командувача угрупуванням "Центр" після здачі Лимана.

Додамо, що у Кремлі повідомляли, що поїздки Путіна на анексовані території нібито "заздалегідь не готувалися". Крім того, прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що поїздка диктатора нібито "відбулася вчора".