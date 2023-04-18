RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боится ВСУ? Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс

Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс - он сделал это не менее за 130 километров от ближайших позиций наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центр журналистских расследований".

Во время своего визита Путин посетил штаб оккупационных войск "Днепр", который россияне обустроили на базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.

Журналисты проанализировали видео прилета диктатора в Украину и запись, на которой виден штаб "Днепр", что позволило определить его локацию. База отдыха, со своей стороны, расположена на улице Набережная, 17, а это не менее 130 километров от ближайших позиций ВСУ.

На видео можно увидеть голубые крыши корпусов пансионата "Азов", пляж и детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане - три серых здания корпусов "Бригантины". Журналисты отметили красным ворота базы, а на втором кадре - недостроенный корпус.

Во время поездки диктатора не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава Генштаба России Валерий Герасимов.

В то же время, как пишут СМИ, Путин мог совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Кремль пытался скрыть этот факт, однако из-за своей недальновидности опубликовал видео на котором диктатор самостоятельно выдает собственную ложь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскХерсонская областьВойна в Украине