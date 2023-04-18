Боится ВСУ? Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс - он сделал это не менее за 130 километров от ближайших позиций наших воинов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центр журналистских расследований".
Во время своего визита Путин посетил штаб оккупационных войск "Днепр", который россияне обустроили на базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.
Журналисты проанализировали видео прилета диктатора в Украину и запись, на которой виден штаб "Днепр", что позволило определить его локацию. База отдыха, со своей стороны, расположена на улице Набережная, 17, а это не менее 130 километров от ближайших позиций ВСУ.
На видео можно увидеть голубые крыши корпусов пансионата "Азов", пляж и детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане - три серых здания корпусов "Бригантины". Журналисты отметили красным ворота базы, а на втором кадре - недостроенный корпус.
Во время поездки диктатора не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава Генштаба России Валерий Герасимов.
В то же время, как пишут СМИ, Путин мог совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Кремль пытался скрыть этот факт, однако из-за своей недальновидности опубликовал видео на котором диктатор самостоятельно выдает собственную ложь.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.
Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".
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