Боїться ударів ЗСУ. Росія посилює захист заводу, де виробляють винищувачі Су-57, - ЗМІ

Росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Зокрема, підприємства, яке виробляє два найсучасніші типи російських винищувачів - Су-57 та Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Watch .

Як повідомляється, на авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи.

Цей авіаційний завод є єдиним підприємством, яке виробляє два найсучасніші типи винищувачів Росії - Су-57 та Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції, що сприяло значному розширенню масштабів виробництва.

На останніх супутникових знімках видно майже завершення будівництва нового великого виробничого цеху, а поряд із ним численні посилені авіаційні укриття, призначені для захисту деяких найсучасніших бойових літаків Росії, включаючи винищувачі Су-57, Су-35С та Су-30СМ2.

Видання зазначає, що роботи з будівництва укріплень на авіаційному заводі в Комсомольську-на-Амурі демонструють розширену загальнонаціональну програму покращення живучості російської авіаційної інфраструктури після серії українських атак на авіабази глибоко всередині російської території.

Експерти звернули увагу на швидкий темп просування будівництва. Зараз кілька захисних укриттів формуються безпосередньо навколо літаків, які вже припарковані на злітній смузі.

Зокрема, інженери зводять навколо них посилені конструкції, мінімізуючи перебої в польотах та швидко підвищуючи захист.

Кілька нещодавно побудованих укриттів виглядають достатньо великими, щоб одночасно розмістити кілька літаків, а деякі можуть вмістити два або навіть три винищувачі.

Також видання зазначає, що поруч із Комсомольським авіаційним заводом, авіабаза Дземгі приймає оперативні винищувальні підрозділи, оснащені винищувачами Су-35 та Су-57, що робить це місце одним із стратегічно найважливіших авіаційних об'єктів у світі.

Тому, захист як виробничих об'єктів, так і оперативних літаків стає дедалі важливішим пріоритетом у той час, коли ЗСУ демонструють зростаючі можливості удару на великі дистанції.