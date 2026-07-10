Боится ударов ВСУ. Россия усиливает защиту завода, где производят истребители Су-57, - СМИ

Россия усиливает защиту ключевых военных авиационных объектов от дальнобойных ударов Украины. В частности, предприятия, производящего два самых современных типа российских истребителей - Су-57 и Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Watch .

Как сообщается, на авиационном заводе в городе Комсомольский-на-Амуре и соседней авиабазе Дземги проходят масштабные строительные работы.

Этот авиационный завод является единственным предприятием, производящим два самых современных типа истребителей России - Су-57 и Су-35, и за последнее десятилетие получил значительные инвестиции, что способствовало значительному расширению масштабов производства.

На последних спутниковых снимках видно почти завершение строительства нового крупного производственного цеха, а наряду со строительством многочисленных усиленных авиационных укрытий, предназначенных для защиты некоторых современных боевых самолетов России, включая истребители Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.

Издание отмечает, что работы по строительству укреплений на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре демонстрируют расширенную общенациональную программу по улучшению живучести российской авиационной инфраструктуры после серии украинских атак на авиабазы глубоко внутри российской территории.

Эксперты обратили внимание на скорый темп продвижения строительства. Сейчас несколько защитных укрытий формируются непосредственно вокруг самолетов, уже припаркованных на взлетной полосе.

В частности, инженеры строят вокруг них усиленные конструкции, минимизируя перебои в полетах и быстро повышая защиту.

Несколько недавно построенных укрытий выглядят достаточно большими, чтобы одновременно разместить несколько самолетов, а некоторые могут вместить два или даже три истребителя.

Также издание отмечает, что рядом с Комсомольским авиационным заводом авиабаза Дземги принимает оперативные истребительные подразделения, оснащенные истребителями Су-35 и Су-57, что делает это место одним из стратегически важнейших авиационных объектов в мире.

Поэтому защита как производственных объектов, так и оперативных самолетов становится все более важным приоритетом в то время, когда ВСУ демонстрируют возрастающие возможности удара на большие дистанции.