На Покровському напрямку відбулось більше половини боїв за добу, - Генштаб

Протягом минулої доби, 22 січня, на фронті відбулось 115 бойових зіткнень, серед яких 62 були зафіксовані на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку зафіксовано сім ворожих атак неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай й не тільки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове й не тільки.

На Новопавлівському напрямку відбито п'ять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакували.

У Курській області відбито дев'ять атак.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генштаб, тим часом втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 825 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1340 солдатів. Також Сили оборони знищили: