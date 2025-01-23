Бои за Великую Новоселку. Россияне усилили обстрелы, некоторые позиции ВСУ разрушены

Российские войска в течение последних суток усилили обстрелы в районе Великой Новоселки Донецкой области. Некоторые украинские позиции были разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица" в Telegram.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" добавили, что в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции были разрушены. Силы обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

"По позициям наших защитников только в районе этого населенного пункта враг совершил более 80 обстрелов с использованием артиллерии, минометов и БПЛА различных типов", - отмечают военные.

Как отмечается, на Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Великой Новоселки.

Бои за Великую Новоселку

Населенный пункт Великая Новоселка находится в Донецкой области и относится к Новопавловскому направлению. За последнюю неделю там активизировались боевые действия.

Так, 21 января Силы обороны Украины сообщили, что оккупанты пытаются прорвать оборону в окрестностях населенного пункта. Во время боев противник не считается с потерями.

При этом в ВСУ отмечают, что риска окружения россиянам Великой Новоселки нет, несмотря на то, что там идут тяжелые бои.

Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 января, на Новопавловском направлении за сутки отбито пять атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

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