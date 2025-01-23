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Бои за Великую Новоселку. Россияне усилили обстрелы, некоторые позиции ВСУ разрушены

Великая Новоселка, Четверг 23 января 2025 08:37
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Бои за Великую Новоселку. Россияне усилили обстрелы, некоторые позиции ВСУ разрушены Фото: РФ разрушила позиции ВСУ в районе Великой Новоселки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в течение последних суток усилили обстрелы в районе Великой Новоселки Донецкой области. Некоторые украинские позиции были разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица" в Telegram.

Как отмечается, на Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Великой Новоселки.

"По позициям наших защитников только в районе этого населенного пункта враг совершил более 80 обстрелов с использованием артиллерии, минометов и БПЛА различных типов", - отмечают военные.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" добавили, что в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции были разрушены. Силы обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Бои за Великую Новоселку. Россияне усилили обстрелы, некоторые позиции ВСУ разрушены

скриншот deepstatemap.live

Бои за Великую Новоселку

Населенный пункт Великая Новоселка находится в Донецкой области и относится к Новопавловскому направлению. За последнюю неделю там активизировались боевые действия.

Так, 21 января Силы обороны Украины сообщили, что оккупанты пытаются прорвать оборону в окрестностях населенного пункта. Во время боев противник не считается с потерями.

При этом в ВСУ отмечают, что риска окружения россиянам Великой Новоселки нет, несмотря на то, что там идут тяжелые бои.

Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 января, на Новопавловском направлении за сутки отбито пять атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

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