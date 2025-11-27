Рейди та засади на росіян: в ЗСУ розповіли про ситуацію в Покровську

Українські війська в Покровську продовжують стримувати спроби росіян просуватися вглиб міста. Тривають активні бої, окупанти зазнають великих втрат, але не припиняють спроби штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що станом на середину дня 27 листопада бої тривають по всій лінії залізничної колії. Продовжуються боєзіткнення в центральній частині Покровська, за добу там ліквідовано щонайменше 21 росіянина. На південь від залізничної колії силами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" та інших підрозділів ведуться рейдові дії.
"Працюють оператори FPV по ворожим цілям у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах", - зазначили у повідомленні.
Окупанти намагаються також продовжити просування в північну частину міста. При цьому ще на стадії накопичення гине багато живої сили ворога.
"Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям", - зазначили в корпусі.
Зазначимо, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук розповідав, що до оборони Покровська залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ.
За даними УВ "Схід", через захмарні втрати Росія вже змушена кидати на штурм Покровська резервні сили. Тим часом Збройні сили організували захисні коридори до Мирнограда для підвозу всього необхідного захисникам та евакуації поранених.
За минулу добу, за даними Генерального штабу, росіяни 57 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку та в самому місті. Загальна ситуація з просуванням для окупантів невтішна: такими темпами вони захоплять Донбас хіба що до серпня 2027 року.