Рейди та засади на росіян: в ЗСУ розповіли про ситуацію в Покровську

Зазначається, що станом на середину дня 27 листопада бої тривають по всій лінії залізничної колії. Продовжуються боєзіткнення в центральній частині Покровська, за добу там ліквідовано щонайменше 21 росіянина. На південь від залізничної колії силами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" та інших підрозділів ведуться рейдові дії.

"Працюють оператори FPV по ворожим цілям у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах", - зазначили у повідомленні.

Окупанти намагаються також продовжити просування в північну частину міста. При цьому ще на стадії накопичення гине багато живої сили ворога.

"Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям", - зазначили в корпусі.