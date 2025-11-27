ua en ru
На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Четвер 27 листопада 2025 08:29
На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 26 листопада, на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Партизанське Сумської області; Дружківка, Краматорськ Донецької області; Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА та один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 наступальних дій загарбників в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.
На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 22 ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.
На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 169 690 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1140 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, два літаки (підтвержено втрати у попередній період), 214 безпілотних літальних апаратів, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему.

