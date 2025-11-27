RU

Рейды и засады на россиян: в ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

Иллюстративное фото: активные бои за Покровск продолжаются (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские войска в Покровске продолжают сдерживать попытки россиян продвигаться вглубь города. Продолжаются активные бои, оккупанты несут большие потери, но не прекращают попытки штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на середину дня 27 ноября бои продолжаются по всей линии железнодорожного пути. Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска, за сутки там ликвидировано не менее 21 россиянина. К югу от железнодорожного пути силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и других подразделений ведутся рейдовые действия.

"Работают операторы FPV по вражеским целям в городе - личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках", - отметили в сообщении.

Оккупанты пытаются также продолжить продвижение в северную часть города. При этом еще на стадии накопления погибает много живой силы врага.

"Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", - отметили в корпусе.

 

Отметим, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказывал, что к обороне Покровска привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения СБУ, СБС, ССО, НГУ.

По данным УВ "Восток", из-за заоблачных потерь Россия уже вынуждена бросать на штурм Покровска резервные силы. Тем временем Вооруженные силы организовали защитные коридоры в Мирноград для подвоза всего необходимого защитникам и эвакуации раненых.

За минувшие сутки, по данным Генерального штаба, россияне 57 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении и в самом городе. Общая ситуация с продвижением для оккупантов неутешительная: такими темпами они захватят Донбасс разве что к августу 2027 года.

