Рейды и засады на россиян: в ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

Отмечается, что по состоянию на середину дня 27 ноября бои продолжаются по всей линии железнодорожного пути. Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска, за сутки там ликвидировано не менее 21 россиянина. К югу от железнодорожного пути силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и других подразделений ведутся рейдовые действия.

"Работают операторы FPV по вражеским целям в городе - личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках", - отметили в сообщении.

Оккупанты пытаются также продолжить продвижение в северную часть города. При этом еще на стадии накопления погибает много живой силы врага.

"Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", - отметили в корпусе.