Росіяни вже кидають резерви на Покровськ, а до Мирнограду є захисні коридори, - ЗСУ

Через захмарні втрати Росія змушена кидати на штурм Покровська резервні сили. Також ЗСУ вдалося організувати захисні коридори до Мирнограду для підвозу всього необхідного захисникам та евакуації поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Угруповання військ "Схід" у Facebook .

"У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників. Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа", - розповіли оборонці.

Окупанти намагаються проникнути до південної частини міста, використовуючи погодні умови. Водночас бійці ЗСУ не дають ворогу просунутися на північ.

"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі - кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - зазначили оборонці.

Крім того, ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом. Росіяни прагнуть зайти в Мирноград, проте Сили оборони зривають наступальні плани ворога, знищуючи його разом з технікою.

"Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація", - розповіли оборонці.

На тих ділянках, де сухопутна логістика є небезпечною, українські захисники використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси. Ці комплекси також задіюються для забезпечення позицій всім необхідним та евакуації поранених.

Оборонці наголосили, що оточення українських військ немає, а логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

Зазначимо, зараз у соцмережах розповсюджується інформація про те, що до оточення українських захисників в Мирнограді нібито залишилось 1,5 км, однак там багатокілометрова "сіра зона".