Бої за Покровськ: українські штурмовики зачистили від росіян важливу будівлю (відео)

Ілюстративне фото: у Покровську тривають бої (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українські штурмовики з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" під час боїв у Покровську вибили росіян з будівлі міської ради та повернули туди український прапор. Росіяни, що не втекли та не здалися, були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби 425-го ОШП "Скеля".

Зазначається, що дві штурмові групи полку отримати завдання пройти в центр Покровська та вибити росіян з будівлі міськради. На під'їзді до цілі транспорт уразив FPV-дрон окупантів, але попри це вдалося зайти в місто.

Бійці навіть потрапили в засідку росіян, але й тут в окупантів нічого не вийшло: засідка була розгромлена. Росіян винищили, один з бійців отримав поранення, але продовжив виконувати завдання.

У підсумку ворога було розгромлено та вибито з будівлі. Над міськрадою Покровська знову майорить український прапор, росіяни зазнали втрат та відступили.

Ситуація у Покровську: останні новини

Зазначимо, Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.

На цьому напрямку зосереджено багато російських військ. Бої точаться вже в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, могли прорватися близько тисячі російських військових.

3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.

4 листопада фронт відвідав президент України Володимир Зеленський. Серед іншого він приїхав у підрозділи, які тримають Покровський та Добропільський напрямки.

