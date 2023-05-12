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Бояться відповідальності за поразку, - ГУР про конфлікт між Пригожиним та Міноборони РФ

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Публічний конфлікт між головою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як відзначив Юсов, ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - відзначив Юсов.

З чого усе почалось?

Нещодавно Пригожин заявив про намір вивести власних найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод". Голова Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров, зі свого боку, відзначив, що чеченські підрозділи "Ахмат" готові замінити ПВК на їх позиціях, щоб продовжити штурм.

Пізніше стало відомо про те, що голова ПВК "Вагнера" все ж отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманцям нададуть боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.

Станом на 10:40 10 травня у своєму відеозверненні Пригожин заявив, що його найманці нібито так й не отримали боєприпаси.

Тим часом за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Пригожин сьогодні перебуває в максимально незручному для нього становищі, оскільки кожен його крок може призвести до його ж ліквідації.

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