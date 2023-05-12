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Маляр про ситуацію в Бахмуті: українські військові просунулись вперед на 2 км

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Бахмут, П'ятниця 12 травня 2023 08:58
Маляр про ситуацію в Бахмуті: українські військові просунулись вперед на 2 км Фото: ЗСУ просунулися вперед на 2 км на Бахмутському напрямку і не втратили жодної позиції за тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти дають неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно мають на меті виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - констатує вона.

Насправді ж реальна ситуація протягом тижня, за словами Маляр, така, що попри наявність зброї:

  • ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
  • ворог зазнав великих втрат у живій силі;
  • наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
  • жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

За даними ISW, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії в районі Бахмута, що призвело до зниження інтенсивності боїв в самому місті.

Зокрема, у ході локальних контратак біля Бахмута військові ЗСУ могли прорвати деякі рубежі російських окупантів. Успішні дії Сил оборони України у цьому районі посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані українські контрнаступи.

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