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Боятся ответственности за поражение, - ГУР о конфликте между Пригожиным и Минобороны РФ

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Публичный конфликт между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны России Сергеем Шойгу, а также главой генштаба Валерием Герасимовым является страхом перед ответственностью за неизбежное поражение России в войне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Как отметил Юсов, главари оккупантов находятся в стрессе и смятении из-за неопределенности их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать не себя ответственность, поэтому они начали поиск крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", - отметил Юсов.

С чего все началось?

Недавно Пригожин заявил о намерении вывести собственных наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод". Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров, со своей стороны, отметил, что чеченские подразделения "Ахмат" готовы заменить ЧВК на их позициях, чтобы продолжить штурм.

Позже стало известно о том, что глава ППК "Вагнера" все же получил заверения от Минобороны о том, что его наемникам предоставят боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

По состоянию на 10:40, 10 мая в своем видеообращении Пригожин заявил, что его наемники якобы так и не получили боеприпасы.

Между тем, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Пригожин сегодня находится в максимально неудобном для него положении, поскольку каждый его шаг может привести к его же ликвидации.

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