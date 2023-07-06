Бояться ударів Storm Shadow. Росіяни встановлюють кутові відбивачі на Кримському мості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Як пише військовий рух, співробітники ФСБ, які прибули до тимчасово окупованого Криму з Москви - встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Намагаються таким чином врятувати "надбання" від ракет Storm Shadow.

"Це знову підтверджує підготовку Росією теракту на ЗАЕС і страх перед відповідними заходами за скоєний злочин. Агенти "АТЕШ" стежать за кожним кроком ворога", - пише пресслужба.

Вибух на Кримському мосту

В жовтні 2022 року внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції автомобільної частини конструкції. Також було пошкоджено залізничну колію.

Російський диктатор Володимир Путін назвав це "терактом" й звинуватив в ударі спецслужби України. Київ, зі свого боку, не підтверджував свою причетність до підриву, однак наголошував на тому, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.