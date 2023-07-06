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Боятся ударов Storm Shadow. Россияне устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту

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Четверг 06 июля 2023 12:45
Боятся ударов Storm Shadow. Россияне устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту Фото: россияне устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты боятся ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Устанавливают угловые отражатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Как пишет военное движение, сотрудники ФСБ, прибывшие в временно оккупированный Крым из Москвы - установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Пытаются таким образом спасти "достояние" от ракет Storm Shadow.

"Это снова подтверждает подготовку Россией теракта на ЗАЭС и страх перед ответными мерами за совершенное преступление. Агенты "АТЕШ" следят за каждым шагом врага", - пишет пресс-служба.

Взрыв на Крымском мосту

В октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции автомобильной части конструкции. Также был поврежден железнодорожный путь.

Российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом" и обвинил в ударе спецслужбы Украины. Киев, со своей стороны, не подтверждал свою причастность к подрыву, однако подчеркивал, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

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