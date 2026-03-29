Не бояться людей: чому в українських містах дедалі частіше з’являються лисиці

Чому тварини все частіше з’являються в містах

За словами експерта, одна з головних причин - розростання міст і скорочення природного середовища.

"Урбоекосистема розростається - ми розбудовуємо міста і тваринам нема куди відійти. Частина екологічно пластичних видів, як лисиці, борсуки, куниці, починають пристосовуватися до життя біля людей", - пояснює Дикий.

Тобто йдеться не про "аномалію", а про адаптацію - деякі види вчаться виживати поруч із людиною.

Як війна змінила поведінку лисиць

Окремий фактор - повномасштабна війна і пов’язана з нею заборона полювання. За словами зоолога, нинішнє покоління лисиць виросло вже в інших умовах. Якщо раніше людський запах означав небезпеку, то зараз цей зв’язок зник.

"Ті лисиці, які народилися під час війни, не бояться людини, бо для них людина не є тотожною смерті", - зазначає експерт.

Раніше тварини уникали людей інстинктивно, адже це було пов’язано з ризиком бути впольованими. Тепер цей досвід відсутній, і поведінка змінюється.

Чому не можна підгодовувати диких тварин

Експерт наголошує, що поява тварин у містах - це ще й відповідальність людей.

Найпоширеніша помилка - підгодовування. Воно здається безпечним, але має наслідки.

По-перше, тварини звикають до легкої їжі і втрачають навички самостійного пошуку. По-друге, вони починають частіше контактувати з людьми. Крім того, дикі тварини можуть переносити інфекції, тому важливо зберігати дистанцію.

Чи можлива повна заборона полювання

В Україні нещодавно з’явилась петиція про повну заборону полювання. Однак, за словами Дикого, це питання не має простого рішення.

Він пояснює, що полювання - це не лише про здобич, а й про систему управління популяціями.

Є мисливці, які:

дбають про екосистему,

проводять біотехнічні заходи,

підгодовують тварин,

контролюють чисельність.

Водночас існують браконьєри, яких не цікавлять наслідки.

"Їх цікавить сам процес - здобування тварини, а не те, чи відновиться популяція", - каже експерт.

Саме тому повна заборона полювання, за його словами, не працює - це підтверджує і європейський, і світовий досвід.

Що зміниться далі

За словами зоолога, ключове завдання - знайти баланс між охороною природи і регулюванням чисельності тварин.

Полювання має відбуватися:

в межах закону,

без шкоди для популяцій,

з урахуванням екосистеми.

Що це означає для людей

Зустрічі з дикими тваринами у містах можуть ставати частішими. Але це не означає, що вони безпечні або "приручені". Головне правило - не контактувати з ними і не втручатися у їхню поведінку.

Адже зміни у дикій природі - це наслідок не лише війни, а й того, як люди взаємодіють із довкіллям.