Не боятся людей: почему в украинских городах все чаще появляются лисы

Почему животные все чаще появляются в городах

По словам эксперта, одна из главных причин - разрастание городов и сокращение природной среды.

"Урбоэкосистема разрастается - мы строим города и животным некуда отойти. Часть экологически пластичных видов, как лисы, барсуки, куницы, начинают приспосабливаться к жизни возле людей", - объясняет Дикий.

То есть речь идет не об "аномалии", а об адаптации - некоторые виды учатся выживать рядом с человеком.

Как война изменила поведение лисиц

Отдельный фактор - полномасштабная война и связанный с ней запрет охоты. По словам зоолога, нынешнее поколение лисиц выросло уже в других условиях. Если раньше человеческий запах означал опасность, то сейчас эта связь исчезла.

"Те лисы, которые родились во время войны, не боятся человека, потому что для них человек не является тождественным смерти", - отмечает эксперт.

Раньше животные избегали людей инстинктивно, ведь это было связано с риском быть подстреленными. Теперь этот опыт отсутствует, и поведение меняется.

Почему нельзя подкармливать диких животных

Эксперт отмечает, что появление животных в городах - это еще и ответственность людей.

Самая распространенная ошибка - прикармливание. Оно кажется безопасным, но имеет последствия.

Во-первых, животные привыкают к легкой пище и теряют навыки самостоятельного поиска. Во-вторых, они начинают чаще контактировать с людьми. Кроме того, дикие животные могут переносить инфекции, поэтому важно сохранять дистанцию.

Возможен ли полный запрет охоты

В Украине недавно появилась петиция о полном запрете охоты. Однако, по словам Дикого, этот вопрос не имеет простого решения.

Он объясняет, что охота - это не только о добыче, но и о системе управления популяциями.

Есть охотники, которые:

заботятся об экосистеме,

проводят биотехнические мероприятия,

подкармливают животных,

контролируют численность.

В то же время существуют браконьеры, которых не интересуют последствия.

"Их интересует сам процесс - добыча животного, а не то, восстановится ли популяция", - говорит эксперт.

Именно поэтому полный запрет охоты, по его словам, не работает - это подтверждает и европейский, и мировой опыт.

Что изменится дальше

По словам зоолога, ключевая задача - найти баланс между охраной природы и регулированием численности животных.

Охота должна происходить:

в рамках закона,

без ущерба для популяций,

с учетом экосистемы.

Что это означает для людей

Встречи с дикими животными в городах могут становиться более частыми. Но это не значит, что они безопасны или "приручены". Главное правило - не контактировать с ними и не вмешиваться в их поведение.

Ведь изменения в дикой природе - это следствие не только войны, но и того, как люди взаимодействуют с окружающей средой.