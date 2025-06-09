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У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)

Понеділок 09 червня 2025 15:46
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У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото) У Львові лисеня забрело до магазину (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У Львові до будівельного магазину забрело лисеня. Ним вже опікуються спеціалісти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію співзасновника притулку "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипського у Facebook.

Де саме знайшли лисеня та що з ним зараз

У неділю, 8 червня, співзасновник притулку та адміністратор групи "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипський розповів про порятунок нової тварини.

"У нас знову порятунок лисиці", - уточнив він.

За словами чоловіка, цей малюк забіг у будівельний магазин "поблизу галицького перехрестя" у Львові.

Зазначається, що продавець магазину, побачивши тварину:

  • не розгубився;
  • одразу зателефонував зоорятівникам.

У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)Лисеня у магазині Львова (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Повідомляється, що спеціалісти притулку оперативно "відловили малого", після чого він:

  • пройде карантин;
  • отримає вакцинацію.

"І тоді вирішиться його подальша доля", - зауважив Залипський.

У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)Лисеням опікуються працівники притулку (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Насамкінець співзасновник "Домівки Врятованих Тварин" звернувся до всіх небайдужих із проханням підтримати притулок, допоки його фахівці продовжують рятувати тварин.

У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)
У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)Публікація Залипського (скриншот: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як між будинками у центрі Києва заблукав лось.

Читайте також, чим небезпечний сказ і що робити після укусу тварини.

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