У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)

У Львові лисеня забрело до магазину (фото: freepik.com)

У Львові до будівельного магазину забрело лисеня. Ним вже опікуються спеціалісти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію співзасновника притулку "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипського у Facebook.