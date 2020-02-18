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Бой на Донбассе: посольство США призывает РФ соблюдать нормандские обязательства

Новости » Политика     18.02.2020 - 13:54
Бой на Донбассе: посольство США призывает РФ соблюдать нормандские обязательства
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Также в посольстве призывают Россию придерживаться своих минские обязательства

Посольство США в Украине обеспокоено сегодняшним сообщением об эскалации конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Также в посольстве призывают Россию придерживаться своих минских и нормандских обязательств.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настойчиво призываем Россию придерживаться своих минских и нормандских обязательств", - говорится в сообщении.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что есть силы, которые не заинтересованы в проведении нормандской встречи и они делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня на Донбассе.

Напомним, представительство Украины в ЕС призвало партнеров к решительной реакции из-за нового нападения РФ на Донбассе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.

Утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

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