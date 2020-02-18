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Бій на Донбасі: посольство США закликає РФ дотримуватись нормандських зобов'язань

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:54
Бій на Донбасі: посольство США закликає РФ дотримуватись нормандських зобов'язань
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Також у посольстві закликають Росію дотримуватись своїх мінських зобов'язань

Посольство США в Україні стурбовано сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Також у посольстві закликають Росію дотримуватись своїх мінських та нормандських зобов'язань.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх мінських та нормандських зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

Додамо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що є сили, які не зацікавленні у проведенні нормандської зустрічі і вони роблять певного роду провокації, яка відбулася сьогодні на Донбасі.

Нагадаємо, представництво України в ЄС закликало партнерів до рішучої реакції через новий напад РФ на Донбасі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.

Зранку штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

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