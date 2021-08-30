Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020: сколько медалей завоевали украинцы
Фото: Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020 (GettyImages)
Украина попала в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио. На счету сборной уже 12 золотых медалей.
Сколько медалей завоевали украинцы, в материале РБК-Украина.
Золото
- Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды),
- Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг),
- Анна Стеценко (плавание),
- Евгений Богодайко (плавание),
- Максим Крипак (плавание),
- Михаил Сербин (плавание),
- Денис Дубров (плавание),
- Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину),
- Роман Полянский (академическая Гребля),
- Марина Литовченко (настольный теннис),
- Андрей Трусов (плавание).
Серебро
- Антон Коль (плавание),
- Артем Манько (фехтование на колясках),
- Елена Федота (фехтование на колясках),
- Максим Крипак (плавание),
- Алексей Вирченко (плавание),
- Елизавета Мерешко (плавание),
- Владислав Билый (легкая атлетика, метание копья),
- Сергей Клипперт (плавание),
- Екатерина Денисенко (плавание),
- Андрей Трусов (плавание, две серебряные награды),
- Кирилл Гаращенко (плавание),
- Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы),
- Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра),
- Ирина Гусева (дзюдо),
- Виктор Смирнов (плавание),
- Наталья Морквич (фехтование на колясках),
- Денис Остапченко (плавание),
- Наталья Олейник (пауэрлифтинг),
- Илья Яременко (плавание),
- Анастасия Мисник (толкание ядра),
- Виктор Дидух (настольный теннис),
- Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья).
Бронза
- Евгения Бреус (фехтование на колясках),
- Анна Гонтарь (плавание),
- Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину),
- Егор Дементьев (велоспорт),
- Юлия Иваницкая (дзюдо),
- Наталья Николайчик (дзюдо),
- Иван Май (настольный теннис),
- Максим Николенко (настольный теннис),
- Руфат Магомедов (дзюдо),
- Александр Назаренко (дзюдо),
- Максим Веракса (плавание),
- Ирина Щетник (стрельба из пневматического ружья).