Головна » Новини » У світі

Боснія вирішила позбутись газу РФ, але у ЄС цим не задоволені через один нюанс

05:02 29.04.2026 Ср
Країна вирішила обміняти російський газ на американський від Трампа
Пилип Бойко
Боснія вирішила позбутись газу РФ, але у ЄС цим не задоволені через один нюанс Фото: працівник "Газпрому" (Getty Images)

Боснія і Герцеговина підписала контракт на будівництво газопроводу з компанією оточення Дональда Трампа. ЄС попереджає про загрозу вступу до блоку через непрозорість угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Боснія і Герцеговина підписала стратегічну угоду про будівництво нового газопроводу. Цей проєкт має назавжди позбавити країну залежності від російського палива. Проте угода вже спровокувала гучний політичний скандал. Брюссель попереджає: такий крок може закрити Боснії двері до Євросоюзу.

Чому це важливо для енергетичної безпеки

Контракт підписали на саміті в Дубровнику, де сторонами виступили прем’єр-міністр Боснії Боряна Крісто та голова уряду Хорватії Андрей Пленкович. Основна мета - встигнути до наступного року, адже саме тоді набуде чинності повна заборона ЄС на закупівлю енергоносіїв у Росії.

Наразі Сараєво повністю залежить від постачання із Москви і це робить країну вразливою. Новий трубопровід з'єднає Боснію з хорватським терміналом скрапленого газу (ЗПГ) на острові Крк. Це відкриє шлях для американського газу.

Боряна Крісто назвала цю подію "важливим кроком вперед" і вона впевнена, що диверсифікація зміцнить країну. Проте ціна такої незалежності може виявитися занадто високою.

Вартість будівництва оцінюють у 1,5 мільярда доларів. Це не лише труба. План передбачає зведення нових газових електростанцій. Це дозволить країні почати відмову від "брудного" вугілля.

"Слід" Трампа: хто стоїть за проєктом

Головною інтригою стала компанія-розробник. Боснійські депутати призначили інвестором американську фірму AAFS Infrastructure and Energy, керівництво якої - це найближче оточення Дональда Трампа.

Хто керує проєктом:

• Джессі Бінналл - юрист Трампа, який намагався скасувати результати виборів 2020 року.
• Джозеф Флінн - брат Майкла Флінна, колишнього радника Трампа з нацбезпеки.

Сам Дональд Трамп вже давно закликає Європу відмовитися від російського газу на користь американського ЗПГ. Тепер його соратники переходять від слів до справи. Організація Transparency International вважаєь, що призначення інвестора без прозорого тендеру підриває суспільні інтереси.

ЄС висуває ультиматум: мільярд доларів під питанням

Посол ЄС у Боснії Луїджі Сорека вже надіслав офіційне попередження: угода про "Південне об’єднання" (офіційна назва проєкту) суперечить правилам прозорості блоку.

Чим ризикує Боснія:

• зупинкою процесу вступу до ЄС;
• втратою допомоги у розмірі понад 1 мільярд доларів;
• санкціями за порушення енергетичного законодавства.

Єврочиновники вимагають, щоб усі законодавчі зміни в енергетиці узгоджувалися з Брюсселем. Будь-яка кулуарна домовленість сприймається як загроза європейським принципам.

Яка ситуація на нафтогазовому світовому ринку

Мінфіну США Скотт Бессент запевнив, що американська сторона не планує надалі продовжувати дію нафтових послаблень для країни-агресора. Раніше Штати зробили поступку і дозволили РФ торгувати нафтою до 16 травня.

За даними Bloomberg, економіка РФ перебуває у критичному стані. Попри ситуативні стрибки цін на енергоносії, надприбутки від нафти більше не здатні врятувати РФ від рецесії через глибокі структурні проблеми та наслідки міжнародної ізоляції.

Тим часом ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+. І в цьому експерти вбачають перемогу Трампа, адже він давно критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в штучному завищенні цін на нафту.

РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
