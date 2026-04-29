Босния решила избавиться от газа РФ, но в ЕС этим не довольны из-за одного нюанса

05:02 29.04.2026 Ср
3 мин
Страна решила обменять российский газ на американский от Трампа
aimg Филипп Бойко
Босния решила избавиться от газа РФ, но в ЕС этим не довольны из-за одного нюанса Фото: работник "Газпрома" (Getty Images)

Босния и Герцеговина подписала контракт на строительство газопровода с компанией окружения Дональда Трампа. ЕС предупреждает об угрозе вступления в блок из-за непрозрачности сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Читайте также: Украине нужна поддержка международных партнеров: ФРГ призывает к системному сотрудничеству с "Нафтогазом"

Босния и Герцеговина подписала стратегическое соглашение о строительстве нового газопровода. Этот проект должен навсегда избавить страну от зависимости от российского топлива. Однако соглашение уже спровоцировало громкий политический скандал. Брюссель предупреждает: такой шаг может закрыть Боснии двери в Евросоюз.

Почему это важно для энергетической безопасности

Контракт подписали на саммите в Дубровнике, где сторонами выступили премьер-министр Боснии Боряна Кристо и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович. Основная цель - успеть до следующего года, ведь именно тогда вступит в силу полный запрет ЕС на закупку энергоносителей у России.

Сейчас Сараево полностью зависит от поставок из Москвы и это делает страну уязвимой. Новый трубопровод соединит Боснию с хорватским терминалом сжиженного газа (СПГ) на острове Крк. Это откроет путь для американского газа.

Боряна Кристо назвала это событие "важным шагом вперед" и она уверена, что диверсификация укрепит страну. Однако цена такой независимости может оказаться слишком высокой.

Стоимость строительства оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Это не только труба. План предусматривает возведение новых газовых электростанций. Это позволит стране начать отказ от "грязного" угля.

"След" Трампа: кто стоит за проектом

Главной интригой стала компания-разработчик. Боснийские депутаты назначили инвестором американскую фирму AAFS Infrastructure and Energy, руководство которой - это ближайшее окружение Дональда Трампа.

Кто руководит проектом:

  • Джесси Бинналл - юрист Трампа, который пытался отменить результаты выборов 2020 года.
  • Джозеф Флинн - брат Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

Сам Дональд Трамп уже давно призывает Европу отказаться от российского газа в пользу американского СПГ. Теперь его соратники переходят от слов к делу. Организация Transparency International считает, что назначение инвестора без прозрачного тендера подрывает общественные интересы.

ЕС выдвигает ультиматум: миллиард долларов под вопросом

Посол ЕС в Боснии Луиджи Сорека уже направил официальное предупреждение: соглашение о "Южном объединении" (официальное название проекта) противоречит правилам прозрачности блока.

Чем рискует Босния:

  • остановкой процесса вступления в ЕС;
  • потерей помощи в размере более 1 миллиарда долларов;
  • санкциями за нарушение энергетического законодательства.

Еврочиновники требуют, чтобы все законодательные изменения в энергетике согласовывались с Брюсселем. Любая кулуарная договоренность воспринимается как угроза европейским принципам.

Какова ситуация на нефтегазовом мировом рынке

Минфина США Скотт Бессент заверил, что американская сторона не планирует в дальнейшем продлевать действие нефтяных послаблений для страны-агрессора. Ранее Штаты сделали уступку и разрешили РФ торговать нефтью до 16 мая.

По данным Bloomberg, экономика РФ находится в критическом состоянии. Несмотря на ситуативные скачки цен на энергоносители, сверхприбыли от нефти больше не способны спасти РФ от рецессии из-за глубоких структурных проблем и последствий международной изоляции.

Тем временем ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. И в этом эксперты видят победу Трампа, ведь он давно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть.

Больше по теме:
Газ
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО