Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зиму

Рецепт борщової заправки

Консервування заправки дозволяє зберегти смак і аромат літніх овочів протягом тривалого часу. Ви можете готувати борщ навіть взимку зі свіжим смаком літа.

Інгредієнти:

буряк - 3 кг

помідори - 3 кг

перець болгарський - 1,2 кг

морква - 1,2 кг

цибуля - 1,2 кг

гострий перець - 1 шт.

олія - 900 г

цукор - 9 ст.л

сіль - 3 ст.л

оцет 9% - 9 ст.л

духмяний перець - 10 шт.

лавровий лист - 9 шт.

часник - 1 головка

спеції "Хмелі сунелі" - 3 ч.л

пучок зелені

Спосіб приготування

У велику каструлю потрібно налити 900 г олії. Цибулю наріжте півкільцями та смажте до золотистого кольору.

Моркву та буряк натріть на великій тертці. Спершу додайте у каструлю моркву та смажте. Далі очистіть болгарський перець, наріжте соломкою, додайте у каструлю та смажте 10 хв.

Після цього додайте буряк та тушіть на маленькому вогні ще 10 хв.

В миску до помідорів додайте гострий перець, часник та подрібніть блендером.

Приготування заправки до борщу (фото: кадр з відео)

Влийте у каструлю, додайте 9 ст.л цукру, 3 ст.л солі, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин духмяного перцю ат приправу "Хмелі сунелі".

Все ретельно перемішайте та тушкуйте 35 хв. на повільному вогні. Подрібніть зелень та в кінці додайте у заправку зелень з оцтом.

Заправка до борщу (фото: кадр з відео)

Розлийте заправку у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Заправка до борщу на зиму (фото: кадр з відео)