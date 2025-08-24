Борщ в банці: рецепт смачної домашньої заправки на зиму

Борщ смакує ще краще, якщо знати секрет правильної заправки. Пропонуємо рецепт, який додасть страві насичений аромат і неповторний смак, підкорюючи навіть найвибагливіших гурманів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Консервування заправки дозволяє зберегти смак і аромат літніх овочів протягом тривалого часу. Ви можете готувати борщ навіть взимку зі свіжим смаком літа.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
У велику каструлю потрібно налити 900 г олії. Цибулю наріжте півкільцями та смажте до золотистого кольору.
Моркву та буряк натріть на великій тертці. Спершу додайте у каструлю моркву та смажте. Далі очистіть болгарський перець, наріжте соломкою, додайте у каструлю та смажте 10 хв.
Після цього додайте буряк та тушіть на маленькому вогні ще 10 хв.
В миску до помідорів додайте гострий перець, часник та подрібніть блендером.
Влийте у каструлю, додайте 9 ст.л цукру, 3 ст.л солі, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин духмяного перцю ат приправу "Хмелі сунелі".
Все ретельно перемішайте та тушкуйте 35 хв. на повільному вогні. Подрібніть зелень та в кінці додайте у заправку зелень з оцтом.
Розлийте заправку у стерилізовані банки та закрийте кришками.
Вас може зацікавити: