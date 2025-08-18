ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленим

Понеділок 18 серпня 2025 15:15
UA EN RU
Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленим Рецепт смачного овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Хрусткі огірки та ніжні печериці в одному маринаді - ідеальне овочеве асорті для зимової вечері. Простий рецепт допоможе заздалегідь подбати про яскраві смаки літа у банці та прикрасити будь-який стіл у холодну пору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

  • огірки - 2 кг
  • печериці - 0,5 кг
  • болгарський перець - 7 шт.
  • цибуля - 3-4 шт.

Для соляного розчину потрібно:

  • вода - 10 склянок
  • сіль - 1 склянка

Для маринаду (вказано для 1 порції, в рецепті використано півтори):

  • вода - 3 склянки
  • цукор - 2-3 склянки
  • оцет 9% - 1,5 склянки

Автор відео зазначила, що одна склянка містить 250 мл. В результаті виходить 10-11 банок по 0,5 мл.

Спосіб приготування

Огірки помийте та відріжте кінці, а цибулю наріжте півкільцями. Перець потрібно нарізати смужками. Після цього підготуйте соляний розчин та всипте у нього всі овочі. Залиште у розчині на 2 години, періодично помішуючи.

Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленимПриготування овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Далі приготуйте маринад, але оцет додавайте вкінці, коли вже закипить вода з цукром. Банки простерилізуйте і на дно викладіть суцвіття кропу.

Солена вода з розчину не потрібна і викладіть лише самі овочі в банки.

Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленимРецепт овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Поставте банки у велику каструлю і поступово вливайте гарячий маринад. Накрийте кришками та наповніть каструлю водою і поставте стерилізуватися 15 хвилин. Потім банки вийміть та закрийте герметично кришками.

Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленимОвочеве асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти консервация Огірки
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія