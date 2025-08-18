Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленим

Хрусткі огірки та ніжні печериці в одному маринаді - ідеальне овочеве асорті для зимової вечері. Простий рецепт допоможе заздалегідь подбати про яскраві смаки літа у банці та прикрасити будь-який стіл у холодну пору.

Овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

огірки - 2 кг

печериці - 0,5 кг

болгарський перець - 7 шт.

цибуля - 3-4 шт.

Для соляного розчину потрібно:

вода - 10 склянок

сіль - 1 склянка

Для маринаду (вказано для 1 порції, в рецепті використано півтори):

вода - 3 склянки

цукор - 2-3 склянки

оцет 9% - 1,5 склянки

Автор відео зазначила, що одна склянка містить 250 мл. В результаті виходить 10-11 банок по 0,5 мл.

Спосіб приготування

Огірки помийте та відріжте кінці, а цибулю наріжте півкільцями. Перець потрібно нарізати смужками. Після цього підготуйте соляний розчин та всипте у нього всі овочі. Залиште у розчині на 2 години, періодично помішуючи.

Приготування овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Далі приготуйте маринад, але оцет додавайте вкінці, коли вже закипить вода з цукром. Банки простерилізуйте і на дно викладіть суцвіття кропу.

Солена вода з розчину не потрібна і викладіть лише самі овочі в банки.

Рецепт овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Поставте банки у велику каструлю і поступово вливайте гарячий маринад. Накрийте кришками та наповніть каструлю водою і поставте стерилізуватися 15 хвилин. Потім банки вийміть та закрийте герметично кришками.

Овочеве асорті на зиму (фото: кадр з відео)