Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленим
Хрусткі огірки та ніжні печериці в одному маринаді - ідеальне овочеве асорті для зимової вечері. Простий рецепт допоможе заздалегідь подбати про яскраві смаки літа у банці та прикрасити будь-який стіл у холодну пору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Овочеве асорті на зиму
Інгредієнти:
- огірки - 2 кг
- печериці - 0,5 кг
- болгарський перець - 7 шт.
- цибуля - 3-4 шт.
Для соляного розчину потрібно:
- вода - 10 склянок
- сіль - 1 склянка
Для маринаду (вказано для 1 порції, в рецепті використано півтори):
- вода - 3 склянки
- цукор - 2-3 склянки
- оцет 9% - 1,5 склянки
Автор відео зазначила, що одна склянка містить 250 мл. В результаті виходить 10-11 банок по 0,5 мл.
Спосіб приготування
Огірки помийте та відріжте кінці, а цибулю наріжте півкільцями. Перець потрібно нарізати смужками. Після цього підготуйте соляний розчин та всипте у нього всі овочі. Залиште у розчині на 2 години, періодично помішуючи.
Приготування овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)
Далі приготуйте маринад, але оцет додавайте вкінці, коли вже закипить вода з цукром. Банки простерилізуйте і на дно викладіть суцвіття кропу.
Солена вода з розчину не потрібна і викладіть лише самі овочі в банки.
Рецепт овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)
Поставте банки у велику каструлю і поступово вливайте гарячий маринад. Накрийте кришками та наповніть каструлю водою і поставте стерилізуватися 15 хвилин. Потім банки вийміть та закрийте герметично кришками.
Овочеве асорті на зиму (фото: кадр з відео)
