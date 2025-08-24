Борщ в банке: рецепт вкусной домашней заправки на зиму

Борщ получается еще вкуснее, если знать секрет правильной заправки. Предлагаем рецепт, который придаст блюду насыщенный аромат и неповторимый вкус, покоряя даже самых требовательных гурманов.
Консервирование заправки позволяет сохранить вкус и аромат летних овощей в течение длительного времени. Вы можете готовить борщ даже зимой со свежим вкусом лета.
Ингредиенты:
Способ приготовления
В большую кастрюлю нужно налить 900 г растительного масла. Лук нарежьте полукольцами и жарьте до золотистого цвета.
Морковь и свеклу натрите на крупной терке. Сначала добавьте в кастрюлю морковь и жарьте. Далее очистите болгарский перец, нарежьте соломкой, добавьте в кастрюлю и жарьте 10 мин.
После этого добавьте свеклу и тушите на маленьком огне еще 10 мин.
В миску к помидорам добавьте острый перец, чеснок и измельчите блендером.
Влейте в кастрюлю, добавьте 9 ст.л сахара, 3 ст.л соли, 9 шт. лаврового листа, 10 горошин душистого перца и приправу "Хмели сунели".
Все тщательно перемешайте и тушите 35 мин. на медленном огне. Измельчите зелень и в конце добавьте в заправку зелень с уксусом.
Разлейте заправку в стерилизованные банки и закройте крышками.
