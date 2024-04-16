Боррель заявив, що "стукає у двері" ЄС для купівлі зенітних батарей для України

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що "стукає у двері" країн-членів ЄС для купівлі зенітних батарей для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Monde.
За його словами, зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут".
"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і на даний момент не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", - заявив він.
Боррель підкреслив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.
"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - заявив він.
Глава дипломатії ЄС повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.
"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - підкреслив він.
В останні тижні Росія суттєво посилила обстріли населених пунктів та критичної інфраструктури України балістичними ракетами. Збивати такі цілі можуть лише системи ППО Patriot та SAMP/T, яких в України обмежена кількість та які переважно прикривають від ударів Київ.
Цими днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО для захисту від ракетних атак росіян. Він додав, що Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, але за високої інтенсивності обстрілів незабаром вони можуть закінчитися.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, але ЄС не може їх передати.
10 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем ППО Patriot для України.
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