Боррель заявил, что "стучит в двери" ЕС для покупки зенитных батарей для Украины

По его словам, сейчас на фронте в Украине "динамичный тупик".

"Бои очень интенсивны. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и на данный момент не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.

"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС можем удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.

"Я стучусь в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно различаются", - подчеркнул он.