Боррель заявив, що "стукає у двері" ЄС для купівлі зенітних батарей для України

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що "стукає у двері" країн-членів ЄС для купівлі зенітних батарей для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Monde.

За його словами, зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут".

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і на даний момент не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", - заявив він.

Боррель підкреслив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.

"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - заявив він.

Глава дипломатії ЄС повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.

"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - підкреслив він.