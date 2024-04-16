Боррель заявил, что "стучит в двери" ЕС для покупки зенитных батарей для Украины
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "стучится в двери" стран-членов ЕС для покупки зенитных батарей для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Monde.
По его словам, сейчас на фронте в Украине "динамичный тупик".
"Бои очень интенсивны. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и на данный момент не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери", - заявил он.
Боррель подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.
"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - заявил он.
Глава дипломатии ЕС сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС можем удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.
"Я стучусь в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно различаются", - подчеркнул он.
Поддержка Украины со стороны ЕС
В последние недели Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов и критической инфраструктуры Украины баллистическими ракетами. Сбивать такие цели могут только системы ПВО Patriot и SAMP/T, которых у Украины ограниченное количество и которые преимущественно прикрывают от ударов Киев.
На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты от ракетных атак россиян. Он добавил, что Воздушные силы имеют определенный запас ракет для систем ПВО, но при высокой интенсивности обстрелов, вскоре они могут закончиться.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит семь систем Patriot для защиты своих городов от российской баллистики, но ЕС не в состоянии их передать.
10 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем. Стороны обсудили шаги по поиску дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.
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