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Боррель о запрете виз для россиян: не очень хорошая идея

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 14:01
Боррель о запрете виз для россиян: не очень хорошая идея Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеф Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеф Боррель выступил против предложения некоторых государств-членов запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Quo Vadis Europe.

"Запретить въезд всем россиянам - не очень хорошая идея. Мы должны быть более избирательными", - заявил он.

По его словам, ЕС не должен открывать двери олигархам, но "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Боррель заявил, что некоторые страны уже приняли определенное количество мер по запрету виз, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, отметив, что было бы лучше сначала обсудить это на уровне ЕС.

Напомним, в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.

Однако ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Также Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.

Ранее в Польше раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности бежать от диктатуры Кремля.

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