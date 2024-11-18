Боррель закликав ЄС зняти обмеження для України на удари вглиб Росії

Перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель висловив сподівання, що члени блока зрештою домовляться про надання дозволу Україні використовувати зброю для нанесення ударів всередині Росії.

"Я знову і знову повторюю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупинити стріли, але й вразити стрільців", - заявив Боррель.

За його словами, він переконаний у тому, що члени ЄС знову обговорять це питання.



"Я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього", - додав він.

Удари вглиб Росії

Останніми місяцями Україна активно зверталася до Сполучених Штатів Америки (США) їхніх союзників із проханням дозволити застосовувати західне озброєння для ударів по цілях російської армії, розташованих далеко вглиб території Росії. До останнього часу Вашингтон проявляв обережність у цьому питанні, уникаючи кроків, які могли б призвести до ескалації.

Однак, за повідомленнями західних ЗМІ від 17 листопада, адміністрація президента Джо Байдена схвалила використання американських далекобійних ракет ATACMS для таких операцій. Reuters зазначає, що Україна може реалізувати ці атаки вже найближчим часом.

У той же час видання Axios уточнює, що дозвіл США стосується виключно ударів у Курській області. Як припускається, це рішення спрямоване на стримування Північної Кореї від подальшого перекидання військових до Росії.

Також вчора Le Figaro писало про дозвіл з боку Британії й Франції щодо застосування далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії, але пізніше змінило текст публікації.