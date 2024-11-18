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Боррель призвал ЕС снять ограничения для Украины на удары вглубь России

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна иметь возможность применять дальнобойное вооружение против российской территории. Страны Европейского союза (ЕС) должны поддержать это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует The Guardian.

Перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель выразил надежду, что члены блока в конце концов договорятся о предоставлении разрешения Украине использовать оружие для нанесения ударов внутри России.  

"Я снова и снова повторяю, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только остановить стрелы, но и поразить стрелков", - заявил Боррель. 

По его словам, он убежден в том, что члены ЕС снова обсудят этот вопрос. 
 
"Я надеюсь, что государства-члены придут к согласию по этому поводу", - добавил он. 

Удары вглубь России

В последние месяцы Украина активно обращалась к Соединенным Штатам Америки (США) и их союзникам с просьбой разрешить применять западное вооружение для ударов по целям российской армии, расположенным далеко вглубь территории России. До последнего времени Вашингтон проявлял осторожность в этом вопросе, избегая шагов, которые могли бы привести к эскалации.

Однако, по сообщениям западных СМИ от 17 ноября, администрация президента Джо Байдена одобрила использование американских дальнобойных ракет ATACMS для таких операций. Reuters отмечает, что Украина может реализовать эти атаки уже в ближайшее время.

В то же время издание Axios уточняет, что разрешение США касается исключительно ударов в Курской области. Как предполагается, это решение направлено на сдерживание Северной Кореи от дальнейшей переброски военных в Россию.

Также вчера Le Figaro писало о разрешении со стороны Британии и Франции по применению дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России, но позже изменило текст публикации

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