Перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель выразил надежду, что члены блока в конце концов договорятся о предоставлении разрешения Украине использовать оружие для нанесения ударов внутри России.

"Я снова и снова повторяю, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только остановить стрелы, но и поразить стрелков", - заявил Боррель.

По его словам, он убежден в том, что члены ЕС снова обсудят этот вопрос.



"Я надеюсь, что государства-члены придут к согласию по этому поводу", - добавил он.

Удары вглубь России

В последние месяцы Украина активно обращалась к Соединенным Штатам Америки (США) и их союзникам с просьбой разрешить применять западное вооружение для ударов по целям российской армии, расположенным далеко вглубь территории России. До последнего времени Вашингтон проявлял осторожность в этом вопросе, избегая шагов, которые могли бы привести к эскалации.

Однако, по сообщениям западных СМИ от 17 ноября, администрация президента Джо Байдена одобрила использование американских дальнобойных ракет ATACMS для таких операций. Reuters отмечает, что Украина может реализовать эти атаки уже в ближайшее время.

В то же время издание Axios уточняет, что разрешение США касается исключительно ударов в Курской области. Как предполагается, это решение направлено на сдерживание Северной Кореи от дальнейшей переброски военных в Россию.

Также вчера Le Figaro писало о разрешении со стороны Британии и Франции по применению дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России, но позже изменило текст публикации.