Боррель закликав ЄС надати Україні системи ППО, які "стоять у казармах про всяк випадок"

Країни Європейського союзу мають надіслати Україні свої системи протиповітряної оборони, які "стоять у казармах про всяк випадок".

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на італійському острові Капрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він висловив впевненість, що ЄС зрештою надішлють Україні додаткові системи ППО, але "робити це потрібно швидко".

"Ми не можемо лише покладатися на США, ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити "США це зроблять". Ми повинні це зробити. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна", - сказав Боррель.

ППО для України

Зазначимо, що потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі додаткової системи Patriot.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

Варто зазначити, що у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику.

Наразі Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

Вчора генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у країн-членів Альянсу є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

Тим часом Німеччина направила листи десяткам країн, у яких закликає посилити протиповітряну оборону України.

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