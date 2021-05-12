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Боррель выразил лидеру Палестины обеспокоенность обострением ситуацией в Секторе Газа

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Брюссель, Среда 12 мая 2021 19:35
Боррель выразил лидеру Палестины обеспокоенность обострением ситуацией в Секторе Газа Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с палестинским лидером Махмудом Аббасом. В ходе беседы он выразил обеспокоенность из-за гибели людей в результате обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Об этом Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter.

"Поговорил с президентом (Палестины - ред.) Махмудом Аббасом и выразил тревогу из-за гибели людей. Необходимо приложить все усилия на деэскалацию ситуации. Статус-кво святых мест нужно уважать", - написал Боррель.

Он также от имени ЕС выразил обеспокоенность "большим количеством смертей и ранений среди мирного населения, в том числе детей". Боррель отметил, что пуски ракет со стороны ХАМАС и других группировок по гражданскому населению Израиля являются недопустимыми.

"Приоритетом должна быть защита мирных жителей", - добавил он.

Напомним, в последние дни конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

На фоне обострения ситуации и ракетных обстрелов Израиль ввел ограничения для жителей страны. Специальные инструкции по безопасности будут действовать до полудня 14 мая.

Добавим, на обострение конфликта Палестины и Израиля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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