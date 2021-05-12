Не покидать дома без потребности: в Израиле из-за обстрелов продлили ограничения для жителей

Вечером 12 мая Управление тылом Израиля заявило про продолжение действия ограничения для граждан, опубликованных накануне вечером из-за обстрелов со стороны сектора Газа . Инструкции будут действовать до 14:00 14 мая, на территории "от Беэр-Шевы до Герцлии".

На указанной территории отменяются занятия в учебных заведениях и работа кружков и спортивных секций.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 10 человек, в закрытых помещениях могут находиться до 100 человек.

Разрешена работа только тех предприятий и учреждений, у работников которых есть возможность попасть в бомбоубежище "за установленное Управлением тылом время".

Ведомство обратилось к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет острой необходимости.