Зеленский призвал немедленно остановить военный конфликт в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть", - написал украинский президент. Зеленский призвал "немедленно остановить эскалацию" конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, сделать это нужно "ради жизни людей".