Боррель відреагував на ракетний удар росіян по Одесі

"Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли Президент і прем'єр-міністр перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації", - написав Боррель.

The reckless air attack on Odesa when President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis were visiting, to pay tribute to the victims of the March 2 drone strike on a residential building, proves again Putin's disregard for any norms and his willingness to escalate.