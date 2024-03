Боррель отреагировал на ракетный удар россиян по Одессе

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда Президент и премьер-министр находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации", - написал Боррель.

The reckless air attack on Odesa when President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis were visiting, to pay tribute to the victims of the March 2 drone strike on a residential building, proves again Putin's disregard for any norms and his willingness to escalate.