Чи пов'язаний удар РФ по Одесі з візитом Зеленського: що каже Гуменюк

Ракетний удар російських терористів по Одесі сьогодні, 6 березня, не пов’язаний з візитом до міста президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі Радіо Свобода .

"Відбувається те, що Росія - терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала Гуменюк.

Речниця також нагадала, що Росія атакує припортову інфраструктуру Одеси як до розірвання зернової угоди, так і після.

Удар по Одесі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакіс Міцотакіс.

Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що удар був націлений нібито на колону президента Володимира Зеленського, яка знаходилася за 150 метрів від грецької делегації.

Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

При цьому прем'єр Греції уточнював, що росіяни вдарили по Одесі, коли він із Зеленським перебував у порту. Він заявляв про "потужні вибухи" поряд.